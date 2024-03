Semifinais do Estadual: Ceará vence Ferroviário e Fortaleza empata com Maracanã

No FutCast desta segunda-feira, 11, Lucas Mota e Thiago Minhoca comentam as semifinais do Estadual. No jogo de sábado, 9, o Ceará venceu o Ferroviário. No domingo, Fortaleza e Maracanã ficaram no empate.O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast.