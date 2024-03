Fortaleza e Ceará na final do Estadual; Raio-X Clássico-Rei na Copa do Nordeste

No FutCast desta segunda-feira, 18, Lucas Mota e Thiago Minhoca comentam as expectativas para mais um duelo entre Fortaleza e Ceará na final do Estadual. Além disso, montam o raio-X do confronto das equipes na Copa do NordesteO FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast.