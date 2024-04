Ceará eliminado da Copa do Nordeste e Fortaleza vence na estreia pela Série A

Em sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro de 2024, o Fortaleza conseguiu um grande resultado diante do São Paulo no estádio Morumbis. A partida, realizada na noite deste sábado, 13, começou difícil para o Tricolor, que foi para o intervalo com o placar zerado. O Leão conseguiu segurar a pressão final do adversário e conquistou seus primeiros três pontos na Série A de 2024. Já o Ceará, campeão da edição de 2023, voltou a ser eliminado nas quartas de final da Copa do Nordeste após dois anos. Diante do Sport, adversário que o Vovô derrotou na final da "Lampions" do último ano, o Ceará amargou o revés sofrido com gol nos acréscimos do segundo tempo e deu adeus ao torneio de forma precoce.