Raio-x da final Fortaleza x CRB, Leão desbanca líder e Ceará cola no G4 da Série B

No FutCast desta segunda-feira, 3, Rangel Diniz, Thiago Minhoca e Lucas Mota comentam a preparação do Fortalez para receber o CRB pela final da Copa do Nordeste mesta quarta-feira, 5. O trio comenta ainda a vitória do Ceará sobre o Coritiba que aproximou o Vovô do G4.O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast.