As consequências do ato de Bolsonaro na Av. Paulista

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) liderou ato com centenas de milhares de apoiadores na Avenida Paulista, para se defender das investigações de envolvimento com um plano golpista. O episódio #274 do podcast Jogo Político analisa como foi a manifestação, as presenças e as ausências mais significativas e os efeitos políticos da mobilização.