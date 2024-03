Facções na política, fim da reeleição e outros assuntos da semana

A Região Metropolitana de Fortaleza teve a terceira chacina em menos de um mês. A presença das facções na rotina dos bairros afeta também a política. O Ministério Público investiga a relação de vereadores, secretários municipais e até prefeitos com grupos criminosos. Este é um dos temas do Jogo Político #275, que debaterá também a proposta de fim da reeleição nos governos. As novidades das articulações eleitorais também estão na pauta.