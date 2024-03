O PT e as eleições em Fortaleza e pelo Ceará | Jogo Político #277 recebe deputado De Assis

O deputado estadual De Assis Diniz (PT) é o convidado do podcast Jogo Político nesta segunda-feira, 18. Ele fala sobre as movimentações eleitorais do PT e as perspectivas para a disputa em Fortaleza e pelo Ceará.