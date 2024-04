A votação para escolher candidato do PT em Fortaleza: Jogo Político #278

O PT realiza no próximo dia 7 de abril a eleição de delegados que votarão no encontro para escolher a candidatura do partido à Prefeitura de Fortaleza. Há cinco pré-candidaturas no páreo. Os grupos políticos inscreveram chapas, nas quais os filiados poderão votar. Em 21 de abril, os escolhidos se reúnem no encontro municipal, que elegerá o candidato ou candidata do partido à Prefeitura de Fortaleza. Para falar sobre o encontro, o Jogo Político recebe Liliane Araújo, vice-presidente do PT na Capital