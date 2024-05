Por que Ciro Gomes se desgastou no Ceará e a queda do secretário da Segurança

O governador Elmano de Freitas (PT) demitiu o secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceafrá, Samuel Elânio, em meio a críticas aos níveis de criminalidade que permanecem em alta e após declaração em que classificou de "razoáveis". Para o lugar anunciou Roberto Sá, ex-secretário da área no Rio de Janeiro e no Espírito Santo e que foi primeiro colocado nos cursos de Operações Especiais do Bope. A perspectiva para a segurança pública no Ceará é um dos temas do Jogo Político episódio #286, que discute também a entrevista de Ciro Gomes (PDT) ao jornal O Globo. O ex-governador voltou a criticar a senadora Janaína Farias (PT), chamou o ministro Camilo Santana (PT) de "monstro" e disse que o irmão, Cid, não aceitou assumir a coordenação da campanha dele em 2022. Ciro disse ainda que era unanimidade e começou a se desgastar no Ceará na defesa do governo do irmão. O episódio conta com a participação do correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, que falará sobre a relevância do Ceará hoje no pano federal.