Bolsonaro convoca novas manifestações neste domingo | Jogo Político #416

Protestos a favor da anistia para presos do 8 de janeiro estão marcados para este domingo, 6, na Avenida Paulista. Jornalistas do O POVO comentam este e outros assuntos da política do Ceará. Nosso programa também está disponível do O POVO+, e se você não é assinante, você pode assinar do Streaming do O POVO em https://mais.opovo.com.br/