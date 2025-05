Prefeito Ricardo Silveira fala dos desafios na gestão em Quixadá | Jogo Político #423

O prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira (PSD), é o entrevistado no Jogo Político #423 e fala da gestão no município do Sertão Central