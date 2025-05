Ciro se aproxima do bolsonarismo; ele pode concorrer a governador? | Jogo Político #424

Ciro Gomes se reuniu com líderes de oposição, inclusive bolsonaristas. Ele defendeu a união "para salvar o Ceará". A portas fechadas, admitiu até concorrer a governador. Este é o tema do Jogo Político #424 #política #noticias #governo #politico #gestão #publico #gestão #cirogomes #bolsonaro #presidente #lula Nosso programa também está disponível do O POVO+, e se você não é assinante, você pode assinar do Streaming do O POVO em https://mais.opovo.com.br/