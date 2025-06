RC no União Brasil; fuga de Zambelli e 20 anos do mensalão: Jogo Político

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), confirmou a filiação ao União Brasil na semana em que se intensificaram os embates entre oposição e os governistas — em particular o secretário da Casa Civil do Estado, Chagas Vieira. #política #noticias #robertoclaudio #politico #pl #zambelli #pt #live #rc #eleições #uniãobrasil #oposição #2026 #cirogomes #presidente #bolsonaro #ceará Este são temas do Jogo Político #432, que faz o balanço da semana política Nosso programa também está disponível do O POVO+, e se você não é assinante, você pode assinar do Streaming do O POVO em https://mais.opovo.com.br/