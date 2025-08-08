Balanço da semana com tumulto no Congresso e movimentações no Ceará: Jogo Político #451

O Jogo Político #451 faz o balanço da turbulenta semana política em Brasília e também das movimentações no Ceará, com aprovação de projeto de Bíblia e outros livros religiosos nas escolas. Haverá ainda a escolha do personagem da semana na política do Ceará. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas. #tumulto #congresso #noticias #política #presidente #governo #live #pl #bolsonaro #lula #esquerda #direita #senado #camara Nosso programa também está disponível do O POVO+, e se você não é assinante, você pode assinar do Streaming do O POVO em https://mais.opovo.com.br/