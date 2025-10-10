Derrota do governo Lula e articulações para o Senado no Ceará | Jogo Político

O governo Lula sofreu derrota nesta semana, ao não conseguir nem votar a medida provisória sobre tributações, que perdeu a validade. #lula #eleições2026 #camara #ceará #aovivo #2026 #política #noticias #live #pt #esquerda #direita #oposição #lider #governo #derrota #mp #iof O Jogo Político recebe o deputado federal José Guimarães (PT), líder do governo Lula na Câmara, que fala da articulação política do Planalto e também das articulações para o Senado no Ceará. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas