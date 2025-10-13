Disputa pelo Senado e exonerações em cargos federais | Jogo Político

As articulações pelo Senado no Ceará esquentaram depois que o deputado federal José Guimarães (PT) disse que disputará a indicação do PT para o posto se for necessário. Ele afirmou ainda que não haverá apoio a quem vota contra o governo — declaração que atinge dois dos pretendentes ao posto : Júnior Mano (PSB) e Moses Rodrigues (União Brasil). Esse é um dos temas do Jogo Político #469.