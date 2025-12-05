Pesquisa para Governo do Ceará com Elmano x Ciro Gomes: Jogo Político #484

Pesquisa Real Time Big Data apresentou empate entre Elmano de Freitas (PT) e Ciro Gomes (PSDB) para o Governo do Ceará. Para quem a pesquisa é melhor? Qual o peso de Eduardo Girão (PL)? Isto na semana em que o PL de Jair Bolsonaro suspendeu negociações com Ciro. Esses são temas do Jogo Político #484, que faz o balanço da semana política no Ceará e escolhe o personagem da semana no plano local. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas #michelle #cirogomes #bolsonaro #andrefernandes #eleições2026 #governo #direita #esquerda #ceará #aovivo #2026 #política #noticias #live #oposição #disputa #jogo #aliados #politico Nosso programa também está disponível do O POVO+, e se você não é assinante, você pode assinar do Streaming do O POVO em https://mais.opovo.com.br/