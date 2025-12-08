Flávio Bolsonaro candidato, União Brasil em disputa no Ceará e rumo do bolsonarismo | Jogo Político

O senador Flávio Bolsonaro (PL) se lançou candidato a presidente, com reações controvertidas, com impactos nos estados. No Ceará, o União Brasil é disputado entre base e oposição. Este é o tema do Jogo Político #485. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas