Girão lança candidatura e critica "juntar água e óleo" contra PT | Jogo Político #498

O senador Eduardo Girão (Novo) fez evento de lançamento da pré-candidatura nesta sexta-feira, 30, no Cariri. Ele voltou a criticar a aliança da oposição com pessoas que não considera autênticos conservadores. Ele não citou o nome, mas recado é para Ciro Gomes (PSDB). "Eu não entendo essa ansiedade de alguns setores que se dizem de direita aqui no Ceará, de resolver se juntar com água e óleo para no primeiro turno derrotar o PT. Para que que existe o primeiro turno? Para que se coloque ideias, se veja a coerência, se vejam as propostas. Por que essa ansiedade é para não dar tempo de pensar que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Então eu acho muito estranho alguém ficar chamando o outro de miliciano, de ladrão, de genocida, e hoje em dia tem gente que ainda cogita em apoiar para derrotar o PT. Aí vale tudo para derrotar o PT? Os princípios e valores? Como é que fica depois? O que vai acontecer depois?" Este é um dos temas do Jogo Político, que debate ainda as movimentações do União Brasil e as perspectivas no Ceará. Além de apontar as perspectivas para o retorno do Poder Legislativo na próxima semana, nos vários níveis. Haverá ainda a escolha de personagem da semana na política do Ceará. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas. #michelle #cirogomes #bolsonaro #andrefernandes #eleições2026 #governo #direita #esquerda #ceará #aovivo #2026 #política #noticias #live #oposição #disputa #jogo #aliados #politico Nosso programa também está disponível do O POVO+, e se você não é assinante, você pode assinar do Streaming do O POVO em https://mais.opovo.com.br/