Esquentam as articulações para o governo do Ceará | Jogo Político #499

Esta semana o ano eleitoral começou para valer, com o retorno das casas legislativas. Aliados de Elmano de Freitas (PT) e Ciro Gomes (PSDB) aceleram os movimentos. Este é o tema do Jogo Político #499. Haverá ainda a escolha de personagem da semana na política do Ceará. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas.