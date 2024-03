MÃE DE SEIS: Como ela consegue?

"Se com um eu já tô pirando, imagina com 6!" Já imaginou ser mãe de 6 filhos? O quão evoluída essa pessoa deve ser! Então, ela existe e a gente pode provar! O MamyCast desta quinta-feira, 07, vai conversar com a Livia Marques (@liviaiamarques) mãe de seis, e que vai contar qual o segredo pra gente!