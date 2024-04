Maternidade e autismo: um tema urgente! | MamyCast

Sabemos que o TEA é desafiador por si só. São muitas adaptações, aprendizados, percepções… e a dificuldade de inclusão na sociedade torna tudo ainda mais complexo. Mas precisamos falar ainda sobre as mães de crianças e adolescentes autistas Nomeamos o episódio de "mães" porque geralmente (infelizmente), no Brasil, sabemos que ainda somos nós as principais cuidadoras, mas dedicamos também esse tema aos pais, avós, tios e tias, que assumem ou dividem esse papel porventura. Cuidar de uma criança ou adolescente com autismo requer uma série de cuidados e olhares especiais. Sim, mães de autistas são seres especiais, saibam disso! E precisam de cuidado, precisam de acolhimento e de muita compressão. Vem com a gente bater esse papo super importante é necessário? Vamos contar com a participação das queridas: Helaine Oliveira, jornalista e mãe do João, de 12 anos, e da médica Higina Machado, especialista em TEA e também pertencente ao espectro.