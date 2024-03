Bolsonaro depõe sobre baleia; Lula cortará verba de quem assinou impeachment

Em depoimento à Polícia Federal nesta terça-feira (27), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou ter importunado uma baleia-jubarte em São Sebastião, no litoral paulista, em junho de 2023, enquanto pilotava um jet-ski. Segundo a defesa do ex-presidente, Bolsonaro "não sabia" que não podia se aproximar da baleia, mas mesmo assim não "atrapalhou o animal". Ao defender Bolsonaro, o advogado do ex-presidente afirmou ainda que não é possível "controlar" a baleia. O programa O POVO News realiza nesta terça-feira, 27, sua 288ª edição no Youtube, Facebook e TikTok. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes, a edição aborda as principais notícias do dia.