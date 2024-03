Bolsonaro pede anistia vinda do Executivo; Lula ironiza ex-presidente

Na chegada ao Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (28/2), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que "estado de sítio não é crime". Bolsonaro se internou para realizar exames de rotina. Ele fez referência à acusação de que chegou a planejar um golpe para que o presidente Lula (PT) não assumisse a Presidência da República. O programa O POVO News realiza nesta quarta-feira, 28, sua 286ª edição no Youtube, Facebook e TikTok. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes, a edição aborda as principais notícias do dia.