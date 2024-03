Fugitivos de Mossoró: o que explica demora em recaptura? + últimas notícias

Investigação da Polícia Federal aponta que as circunstâncias da fuga dos dois detentos na penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, "sugerem fortemente" a possibilidade de ocorrência dos crimes de facilitação de fuga, além de dano qualificado. O programa O POVO News realiza nesta sexta-feira, 1, sua 288ª edição no Youtube, Facebook e TikTok. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes, a edição aborda as principais notícias do dia.