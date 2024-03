Fugitivos de Mossoró: buscas chegam ao 20º dia; novas fugas; últimas notícias

Os dois fugitivos do presídio federal de Mossoró invadiram na madrugada deste domingo um galpão e agrediram o dono da propriedade que fica em uma comunidade rural de Baraúna (RN), na divisa entre o Rio Grande do Norte e o Ceará. O programa O POVO News realiza nesta segunda-feira, 4, sua 289ª edição no Youtube, Facebook e TikTok. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes, a edição aborda as principais notícias do dia.