Ataque à turista brasileira na Índia: suspeitos são todos presos + notícias

A brasileira Fernanda Santos, que sofreu um estupro coletivo na Índia, e o marido espanhol, receberam uma indenização do país no valor de um milhão de rúpias, o que equivale a R$ 60 mil. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 4. O casal tem um canal de viagens usado para compartilhar as viagens de moto feitas em diferentes países do mundo. Desde julho do ano passado, os dois vêm percorrendo a Índia. O episódio ocorreu na última sexta-feira, 1º, quando eles estavam acampando em Dumka, no estado de Jharkhand, no nordeste do país. | O programa O POVO News realiza nesta terça-feira, 5, sua 290ª edição no Youtube, Facebook e TikTok. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes, a edição aborda as principais notícias do dia.