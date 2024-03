Lula sofre derrotas com eleição de Nikolas e Carol para comissões + notícias

O governo sofreu derrotas em série na Câmara ontem e viu deputados da ala mais radical do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, serem eleitos para colegiados importantes da Casa. A Comissão de Constituição de Justiça (CCJ), por onde passam praticamente todos os projetos, será comandada por Caroline de Toni (PL-SC), enquanto a de Educação terá como presidente Nikolas Ferreira (PL-MG), um dos opositores mais ferrenhos do presidente Lula.