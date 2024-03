Lucro da Petrobras cai no 1º ano de Lula; Tarcísio rumo ao PL de Bolsonaro

A Petrobras fechou o quarto trimestre de 2023 com lucro líquido de R$ 31 bilhões, 28,4% a menos do que há um ano, e 16,6% superior ao registrado no trimestre imediatamente anterior, segundo informou a companhia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira, 7. Em todo o ano de 2023, a Petrobras lucrou R$ 124,6 bilhões, 33,8% a menos do que em 2022. A receita de vendas no período caiu 15,3%, para R$ 134,5 bilhões, frente ao quarto trimestre de 2022, mas subiu 7,6% em relação ao terceiro trimestre.