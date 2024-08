Áudios de Moraes geram campanha da oposição por impeachment

O programa O POVO News 2ª edição realiza nesta quarta-feira, 14, sua 400ª edição no Youtube, O POVO+, Facebook e TikTok. Com apresentação dos jornalistas Marcos Tardin e Rachel Gomes, a edição aborda as principais notícias do dia.