Julgamento de Bolsonaro ao vivo: 1ª Turma do STF analisa denúncia sobre tentativa de golpe

O programa O POVO News realiza duas edições nesta terça-feira, 25, no Youtube, O POVO+, Facebook, Instagram e Tik Tok. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano, às 8h, e de Marcos Tardin, às 18h, as edições acompanham os principais destaques do julgamento de Bolsonaro e outras notícias.