Como anda o mundo cervejeiro no Brasil? Especialistas respondem

Como anda o mercado e o consumo das cervejas artesanais no Ceará e no Brasil? Depois do "boom" inicial, ali pelos anos 2000, com uma enxurrada de lançamentos, cursos de degustação assistida, advento dos "beer sommeliers" e abertura de microcervejarias regionais, o que restou de sólido e sustentável em termos de produção e consumo da bebida? Quem responde essas e outras questões é Lissandro Turatti, empresário fundador do Grupo Turatti, que hoje engloba a Cinco Elementos, fábrica da Capitosa, além do restaurante DOC e Lupus Bier; e Carolina Veras, empresária, chef de cozinha e sócia do Brewstone Pub. Envie suas perguntas no chat ao vivo! Os dois empreendedores, também apaixonados por cervejas, são os entrevistados do programa Pause sob o comando o jornalista e colunista do O POVO, Clóvis Holanda. Confira nessa sexta-feira, ao vivo, às 16h, no Youtube do o POVO, ficando disponibilizado também em áudio, às terças-feiras, no Spotify, Deezer e Google Podcasts. Promete!