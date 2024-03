Dia da Mulher: Protagonismo e os novos significados para o 8 de março

A pauta feminina está cada vez mais ampla. Da busca por equidade no mercado de trabalho à legítima representação nos espaços de poder, mulheres seguem erguendo novas e também antigas questões sobre suas funções e oportunidades no mundo contemporâneo. No Pause desta sexta-feira, Dia Internacional da Mulher, coloca à mesa os sentidos do dia 8 de Março no cenário atual. Para refletir sobre o assunto, o programa recebe Camily Cruz, primeira mulher da história do Ceará a assumir a função de Procuradora Geral do Estado; e Wanessa Brandão, assistente social, coordenadora especial na Secretaria de Igualdade Racial do Estado e pesquisadora de relações étnico raciais no Nuafro/Uece. Confira nessa sexta-feira, ao vivo, às 16h, no Youtube do O POVO, ficando disponibilizado também em áudio, às terças-feiras, no Spotify, Deezer e Google Podcasts. Promete!