Empresários falam sobre cenário do varejo, costumer experience e tendências de mercado | Pause

Superintendente do Iguatemi Bosque, Wellington Oliveira, e diretora de Marketing dos Mercadinhos São Luiz, Ana Luiza Ramalho, falam sobre as novas possibilidades do comércio varejista, tecnologias aplicadas à experiência do cliente, espaços de comércio como centros de lazer, convivência e entretenimento, além das tendências mundiais para o setor. Confira o programa Pause toda sexta-feira, ao vivo às 16h aqui no Youtube do O POVO, ficando disponibilizado também em áudio, às terças-feiras, no Spotify, Deezer e Google Podcasts.