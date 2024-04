MADE IN CEARÁ: Os segredos das marcas cearenses reconhecidas no mundo | Pause por Clóvis Holanda

Eles são jovens, empreendedores e encontraram, no próprio paladar, uma oportunidade de negócio. Com pouco tempo de mercado, conseguiram prêmios internacionais, colocando produtos "made in Ceará" na lista dos melhores do mundo. Na próxima sexta-feira, Pause recebe Caio Carvalho, produtor da cachaça Aviador, eleita a melhor cachaça do mundo durante concurso em Londres, e Giovanna Mondardo, fundadora e chocolate maker da Moa Chocolates, detentora de cinco prêmios internacionais. À mesa, empreendedorismo, gastronomia, oportunidades e muito sabor. No comando da atração, jornalista Clóvis Holanda.