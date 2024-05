TDAH: Médicas falam sobre déficit de atenção, Ritalina e saúde mental | Pause por Clóvis Holanda

Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o "TDAH", é assunto cada vez mais corriqueiro entre pais, nas escolas e nos consultórios médicos. Além do diagnóstico dessa condição e de outros transtornos neurológicos, há uma sensação coletiva, quase generalizada, de dispersão e maior dificuldade em focar nas tarefas do dia a dia, tanto em crianças quanto em adultos. Para explicar as características que diferenciam o TDAH de outros transtornos, essa síndrome coletiva de dificuldade em lidar com o excesso de informações, comprometendo os estudos, o trabalho e até os relacionamentos, o programa Pause dessa sexta-feira, 17 de maio, recebe duas especialistas na área. Jornalista Clovis Holanda entrevista as médicas Joana Torres, neurologista infantil, com Residência Medica em Neurologia Pediátrica pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e pós-graduação em Transtorno do Espectro Autista no Child Behavior Institute of Miami. Profissional integra corpo médico da Clínica Pediátrica Dr. Alberto Lima. E também a neurologista infantil Tamiris Mariano, com residência médica em neurologia infantil pelo hospital universitário de Brasilia (UnB), atualmente atuando como neurologista infantil nos ambulatórios de doenças Neurogeneticas e neuromusculares do Hospital Infantil Albert Sabin - centro de doenças raras do Ceará. Também é diretora da neurologia Infantil da Sociedade Cearense de Neurologia e Neurocirurgia do Ceará. #tdah #brasil #neurologia #saudemental #transtornos #mesacast #aovivo Clóvis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.