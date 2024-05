MEIO AMBIENTE: Entramos em uma nova era climática? | Pause por Clóvis Holanda

Enquanto assistir, extasiados, a tragédia climática que devastou cidades inteiras do Rio Grande do Sul, levando a mais de cem mortes, a grande dúvida é: qual o risco de que episódios assim passem a ocorrer com cada vez mais frequência e intensidade? Biólogo, mestre e doutor em Zoologia com Pós-doutorado em Ecologia, Hugo Fernandes faz sucesso nas redes sociais ao analisar, de forma simples e didática, múltiplos aspectos relacionados ao meio ambiente, sua flora, fauna e a forma como o homem tem tratado seus recursos naturais, além da emergência climática e da necessidade urgente de políticas públicas de realinhamento do homem com o planeta. Em Pause, o estudioso comenta os muitos aspectos e riscos que estão à mesa quando o assunto é meio ambiente. Jornalista Clovis Holanda apresenta a atração, que recebe como jornalista convidada a repórter Catalina Leite, repórter do O POVO especializada na cobertura de meio ambiente, ciência e crise climática, com foco especial nas regiões Nordeste e Norte. #criseclimática #brasil #meioambiente #riograndedosul #aquecimentoglobal #mesacast #aovivo Clóvis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.