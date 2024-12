Arquitetura: Profissionais de gerações diferentes partilham visões sobre ambientação

PAUSE NA CASACOR/ Na edição desse ano da CasaCor Ceará, Grupo de Comunicação O POVO apresenta a Casa O POVO, ambiente multiuso assinado pelos arquitetos Rodrigo Porto e Ticiana Sanford. Formada em 1986 pela UFC, Hermínia Lopes tem quase 30 anos de mercado. A trajetória da profissional perpassa capítulos importantes da arquitetura de Fortaleza e da arte da ambientação. Gustavo Augusto comemora em 2024 sua primeira década atuando profissionalmente. Os dois arquitetos estão expondo na CasaCor Ceará e serão os entrevistados do programa Pause dessa sexta-feira, 1º de novembro, quando o apresentador Clovis Holanda os recebe no estúdio montado na Casa O POVO, ambiente do Grupo de Comunicação montado dentro da mostra de arquitetura, decoração e design.