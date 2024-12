Luiza Helena Trajano: Empreendedorismo com influência no varejo online

Uma das empresárias de maior influência no Brasil, precursora do varejo online, voz ativa em defesa das mulheres, dos negros e de políticas de inclusão nas empresas, Luiza Trajano é a entrevistada do programa Pause desta sexta-feira, 18 de outubro. Em pauta: liderança, conjuntura político-social no Brasil, Movimento Mulheres do Brasil, dentre outros assuntos.