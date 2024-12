Tendências em arquitetura e ambientação: Rodrigo Porto e Ticiana Sanford respondem

PAUSE NA CASACOR/ Na edição desse ano da CasaCor Ceará, Grupo de Comunicação O POVO apresenta a Casa O POVO, ambiente multiuso assinado pelos arquitetos Rodrigo Porto e Ticiana Sanford. Dentre as atividades que ocorrerão no espaço, o programa Pause, atração do YouTube do O POVO sob condução do jornalista Clovis Holanda, estreia temporada especial de sete programas, todos gravados dentro do evento. No episódio de estreia, entrevista com os responsáveis pelo projeto, Rodrigo e Ticiana, que falarão das inspirações, de suas carreiras e de tendências no mundo arquitetura, design e arte.