DANI GONDIM: Das passarelas ao cinema, cearense relembra trajetória na arte | Pause O POVO

1 ANO DE PAUSE ✨ | Ela é tão dinâmica e multifacetada, que a gente precisa estar sempre atualizando seu momento. Modelo, atriz, cantora, apresentadora, empresária, ativista de causas sociais, a cearense Dani Gondim é uma verdadeira usina de criatividade, esforço, talento e consegue sempre marcar sua passagem seja por onde for. Descoberta por uma caça-talentos do mundo da moda, ela rapidamente foi abraçada pela cena fashion internacional e, a partir daí, abriu uma carreira que só se expande, mas Dani tem uma proeza rara, ela consegue ser global, mas sem abrir mão das raízes. Um dia está ao vivo na TV, no outro está no litoral cearense onde integra uma ONG voltada a crianças e adolescentes de áreas vulneráveis. Um dos seus últimos trabalhos foi o telefilme da Globo "Milagre do destino", que estreia esse mês no "Tela Quente". Na produção inspirada em fatos reais, a artista cearense vive nossa colega Marina Alves, uma repórter que, na luta contra o câncer, se percebe em um milagre surpreendente. Na época o caso da jornalista foi noticiado no "Fantástico" e fez as doações de medula crescerem 400% em todo o país É com alegria que recebo essa mistura de diva cheia de glamour com mulher tinhosa e guerreira, com sangue de Maria Bonita, Dani Gondim.