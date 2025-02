CARNAVAL NA SAPUCAÍ: Médico cearense é rei de bateria no carnaval carioca | Pause O POVO

1 ANO DE PAUSE ✨ | Faltam poucos dias para o Carnaval e há alguns anos tem um cearense que demarcou seu lugar na folia carioca, uma das festas mais badaladas e desejadas do País. Desde 2008, ele começou a participar dos desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí e faz alguns anos, foi alçado ao posto de Rei de Bateria da Acadêmicos de Niteroi. Paralelo a esse amor pelo samba e o Carnaval, ele cursou Medicina e agora, formado, vai iniciar uma residência no Hospital Geral de Fortaleza. Mas essa história toda começou mesmo lá atrás, como famoso maquiador de noivas, de debutantes, aniversariantes. Foi com a arte dos pinceis que ele conseguiu o suporte financeiro para correr atrás dos seus sonhos. É com alegria de carnavalesco e mais uma vez celebrando o primeiro ano de programa que recebo em Pause o multitalentoso Juarez Souza.