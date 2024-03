TORCIDAS DO FORTALEZA SELAM A PAZ; DÍVIDAS DO CEARÁ COM JOGADORES

No programa desta terça-feira, 12, o Trem Bala comenta sobre o acordo de paz entre as torcidas organizadas do Fortaleza e atletas do tricolor saindo do departamento médico. Além disso, a bancada fala sobre mais dívidas do Ceará com jogadores e mudanças táticas de Mancini.