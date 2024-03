FORTALEZA FOCA NO RETRÔ; CEARÁ NÃO PAGA FLORESTA; FERROVIÁRIO NA COPA DO BRASIL

No programa desta quarta-feira, 13, o Trem Bala começa um esquenta para o duelo entre Fortaleza e Retrô, na Copa do Brasil, e a decisão do Ferroviário contra o Sampaio Corrêa, também pelo torneio nacional. Além disso, traz as principais informações do Ceará.