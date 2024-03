FORTALEZA EM CAMPO; FERROVIÁRIO FORA DA COPA DO BRASIL; CEARÁ FOCA EM CLÁSSICO

Nesta quinta-feira, 14, a bancada do Trem Bala faz um pré-jogo completo com todas as informações do duelo entre Fortaleza e Retrô. Além disso, repercute a eliminação do Ferroviário na Copa do Brasil e a semana livre do Ceará