FORTALEZA AVANÇA NOS PÊNALTIS, SEMIFINAIS DO ESTADUAL E PRISÕES POR ATENTADO AO TRICOLOR

No programa desta sexta-feira, 15, o Trem Bala repercute tudo sobre a classificação do Fortaleza na Copa do Brasil, as semifinais do Campeonato Cearense e as prisões iniciadas devido ao atentado contra a delegação tricolor em Recife