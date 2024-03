CEARÁ E FORTALEZA CONFIRMAM FAVORITISMO E VÃO À FINAL DO CAMPEONATO CEARENSE

Nesta segunda-feira, 18, o Trem Bala comenta sobre os jogos do final de semana, que confirmaram Ceará e Fortaleza, mais uma vez, na final do Campeonato Cearense. Será a 15ª vez no século que as duas equipes disputam o principal título do estado.