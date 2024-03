CEARÁ BATE O FORTALEZA, AMPLIA TABU E ENTRA NO G4 DO NORDESTÃO

O Trem Bala desta quinta-feira, 21, traz tudo sobre a vitória do Ceará diante do Fortaleza, no Clássico-Rei válido pela Copa do Nordeste. Agora, são 23 anos de invecibilidade do Alvinegro de Porangabuçu contra o Tricolor do Pici, nesta competição