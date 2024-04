Véspera de Fortaleza e Boca; Notícias do Ceará

O Trem Bala desta quarta-feira, 24, começa a entrar no clima do duelo entre Fortaleza e Boca Juniors-ARG, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Além disso, traz todo o noticiário do Ceará, que vive semana livre para treinamento