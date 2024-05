A notícia no olho da tempestade no RS

Como a catástrofe climática do Rio Grande do Sul afeta o jornalismo profissional, que luta para manter a informação circulando apesar da destruição e perdas pessoais

Imagens de pessoas desabrigadas, depoimentos emocionados e paisagens destruídas marcam a cobertura da maior catástrofe ambiental já registrada no Rio Grande do Sul. Os eventos climáticos extremos no território gaúcho impuseram um desafio sem precedentes a entes públicos, empresas e prestadores de serviço. Com a imprensa não tem sido diferente.

Em situações de calamidade pública, como a que população gaúcha tem enfrentado, as pessoas precisam saber sobre possíveis evacuações, quais bairros foram mais afetados, se há comprometimento dos serviços essenciais e de emergência, e a quais riscos elas estão expostas.

A função primordial do jornalismo é informar o público com precisão e agilidade. Nesse sentido, a profissão segue um código de ética, que estabelece uma série de diretrizes que vedam, por exemplo, expor pessoas ameaçadas, exploradas ou sob risco de vida. No entanto, diante de catástrofes ou eventos de calamidade pública, inúmeros desafios se sobrepõem.

Foto: Fernando Oliveira / Reprodução X A sede do jornal Correio do Povo, na rua Caldas Júnior, centro histórico de Porto Alegre foi inundada pelas fortes chuvas que atingiram o RS



Foi o que aconteceu com os profissionais do jornal gaúcho Correio do Povo. Além de executar o papel de checagem da informação e redação das notícias, os repórteres tiveram que lidar com uma situação desesperadora no dia 3 de maio. A redação, que funciona no Centro Histórico de Porto Alegre, foi inundada pela cheia do lago Guaíba. O mesmo aconteceu no parque gráfico do diário, localizado nas proximidades do rio Jacuí. A enchente causou danos ao maquinário, inviabilizando a impressão e distribuição do jornal.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Jonathas Costa, gerente de Jornalismo do "Correio do Povo", relatou como foi feita a evacuação do prédio e a operação de emergência para manter o noticioso funcionando.

As equipes responsáveis pela cobertura viraram a madrugada e trabalham em regime de “home office” até que seja possível voltar à redação. Mas não se sabe quando isso poderá acontecer. Em algumas ruas de Porto Alegre, o nível da água ultrapassou os quatro metros, e a única forma de se locomover é por meio de embarcações.

Foto: Defesa Civil/RS Estado ficou praticamente submerso após ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul

Os temporais e a destruição causada por eles não alteraram apenas a forma de trabalhar, mas também a vida dos repórteres. Segundo o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul (SindJor-RS), há casos de jornalistas que perderam tudo dentro de suas casas. Muitos profissionais precisaram se deslocar para abrigos, enquanto outros precisaram, inclusive, de resgate para sair das áreas alagadas ou de risco.

O jornalista Moreno Osório chegou a relatar na newsletter Farol, comandada por ele, que precisou auxiliar o pai a sair de casa, às margens do Guaíba. Segundo relata, a perda na casa e no bairro foi total e não há previsão para uma redução do volume de água. “Na minha casa, que fica a uns 300 metros da orla, a água chegou a meio quarteirão do meu portão”, disse.

O grupo A Hora parou de imprimir o seu periódico por três semanas. O jornal é distribuído para cerca de 50 cidades do Vale do Taquari. Além de danos ao maquinário de impressão, não havia possibilidade logística de entrega em mais de 50% dos locais, destaca Adair Weiss, diretor-executivo da empresa de comunicação.

Segundo Weiss, outra preocupação relevante é com os colaboradores do jornal. “Nós temos o problema dos nossos entregadores, eles não podem entrar em ruas cheias de lama, é um perigo muito grande e, por isso, nós preferimos fazer a edição apenas online”.

Somente na quarta-feira, 22 de maio, o grupo decidiu retomar a impressão do jornal e voltar com a programação habitual na rádio 102,8 FM e nas plataformas digitais. O diretor destacou, em comunicado oficial, que a maioria dos projetos segue sem alterações, enquanto outros serão adaptados para continuar.

Foto: GUSTAVO GHISLENI / AFP Vista aérea das enchentes no Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 10 de maio de 2024

O parque gráfico do grupo RBS também foi atingido pelas enchentes. Com a água chegando aos equipamentos de impressão, a circulação dos jornais Diário Gaúcho, Pioneiro e Zero Hora foi suspensa temporariamente. Para atender aos assinantes e o público geral, o conglomerado de mídia liberou o “paywall” e disponibilizou o conteúdo na íntegra, online e gratuitamente.

Por meio da assessoria de imprensa, o grupo RBS informou que, desde acontecimento, trabalha em parceria com o Grupo Sinos, de Novo Hamburgo, para imprimir o Zero Hora e o Pioneiro, mas em tiragem reduzida. Ao longo das semanas, com a redução das precipitações e escoamento das águas, foi possível retomar parcialmente a circulação de Zero Hora, conforme a possibilidade de acessos a locais e a centros de distribuição regionais. O mesmo aconteceu com o Pioneiro que, segundo a assessoria do grupo RBS, já está com a distribuição quase totalmente normalizada.

Parcerias fortalecendo o jornalismo

Essa parceria é apenas um dos casos que exemplificam como a imprensa gaúcha precisou repensar a cobertura de uma catástrofe quando se está no meio dela. Para o presidente-executivo da Associação Nacional de Jornais (ANJ) Marcelo Rech, o movimento vai ao encontro dos fundamentos do jornalismo.

“Como muitos jornais gaúchos também estão enfrentando em suas operações as consequências das enchentes, as parcerias entre jornais e o apoio mútuo reforçam a insubstituível missão de levar informação correta à população e combater as fake news”, disse o jornalista em comunicado oficial.

Foto: Divulgação ANJ Marcelo Rech, presidente da Associação Nacional de Jornais (ANJ)

Durante um desastre natural, as responsabilidades dos noticiários nacionais e locais

diferem. Embora ambos tratem do mesmo conjunto de perguntas – quem, o que, quando, onde, por que e como – eles têm diferentes abordagens quando se trata de lidar com as informações coletadas. Uma das maiores diferenças entre as notícias nacionais e locais é que as notícias nacionais atingem muito mais pessoas do que as locais.

Além das diferenças de enquadramento e audiência, os noticiários locais cumprem outro papel importante: ajuda a conectar as autoridades locais e o público. As autoridades públicas esperam que a mídia local forneça ao público informações essenciais sobre esforços de socorro e planos de evacuação, por exemplo.

Na empreitada de prestar esse serviço essencial, porém, várias equipes de reportagem saíram de Porto Alegre e não puderam retornar por dias. O time do SBT-RS, que contava com a jornalista Luciane Kohlmann, o cinegrafista Jairo Christofari e o motorista Renan Bialesky, ficou ilhada por cinco dias no município de Encantado, às margens do Rio Taquari.

“A sensação que temos é de que caiu uma bomba no Rio Grande do Sul. Você pega uma estrada e vê destruição, em outra também. É algo que nunca achei que veria na vida. Mas, agora, estamos em casa a salvos”, disse Luciane em um vídeo publicado no Instagram.

Foto: ANSELMO CUNHA / AFP Pessoas caminham por uma rua inundada de Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, em 9 de maio de 2024

Os esforços não são medidos porque, para todos os efeitos, a mídia local é quem ajuda a coordenar as ações tomadas pelas autoridades e a informar seus espectadores sobre o desenrolar de uma série de ações. Nesse sentido, a RBS TV, tem permanecido cerca de seis horas diárias ao vivo, estendendo a programação local.

Além de os telejornais “Jornal do Almoço” e “RBS Notícias” ganharem mais tempo de transmissão, a emissora tem transmitido, à tarde, o programa especial “Ajuda Rio Grande”, ao vivo, com foco em informação e serviço.

Para manter a transmissão, duas equipes de telejornalismo do grupo também enfrentaram situações de risco, ficando isolados nas cidades de São Jerônimo e Lajeado. O time do jornalista Marcos Matos chegou a São Jerônimo no final da tarde e o objetivo era ir embora antes do início da noite, porém as estradas já tinham sido fechadas. “Estão fechadas ou por alagamentos, ou por rachaduras nas pistas e insegurança. É uma situação muito triste aqui no local”, informou durante um boletim ao vivo.

Foto: Marcos Matos / Reprodução Instagram Marcos Matos, o asssistente Eder Grissutti, o cinegrafista Alessandro Agendes e a produtora Barbara Andrade ficaram ilhados por cinco dias

Bianca Gross, assessora de comunicação do grupo RBS, disse que a empresa preza pela segurança das equipes de jornalismo e de operações. “Os profissionais contam também com apoio psicológico à disposição, tendo os impactos e os desafios de uma cobertura como essa”, afirmou.

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul informou que está acompanhando os casos de perto e oficiando as redações para garantirem a integridade física dos profissionais da imprensa. A presidenta da entidade, Laura Santos Rocha, afirmou que a situação é delicada.

“Muitos dos nossos colegas perderam tudo, estão desalojados com suas famílias e vivem as situações limítrofes que uma tragédia dessas proporções traz em seu bojo. Estamos, em muitos casos, vivenciando jornadas cansativas de trabalho e complementando com horas de solidariedade em trabalhos voluntários e comunitários”, relata.

Para Guilherme Kolling, editor-chefe do Jornal do Comércio, além de garantir a prestação de serviço sobre o abastecimento de água, por exemplo, as equipes de jornalismo estão engajadas em fornecer informação de utilidade pública e conteúdos mais aprofundados e analíticos. “Com engajamento de toda redação — que assim como a população de Porto Alegre não está imune às adversidades dessa enchente histórica — estamos conseguindo checar a veracidade de muitas informações que estão circulando”, afirma.

Num contexto de insegurança, instabilidade no fornecimento hídrico e de eletricidade e dificuldade para adquirir alimentos e produtos de primeira necessidade, uma transmissão sólida e bem executada pode trazer alívio à população.

Desafios para combater as consequências das tragédia e a desinformação

A presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas, Samira de Castro, compartilha sua visão sobre quais são os principais desafios enfrentados pelos repórteres. Para ela, o fato de haver uma rede de disseminação de desinformação acirra a polarização entre determinados setores sociais. Isso faz com que mentiras e comportamentos hostis multipliquem o trabalho dos jornalistas, que “a todo instante precisam checar informações, imagens e situações manipuladas e descontextualizadas”, diz.

Os casos de hostilidade com a mídia, em especial com equipes de televisão, têm se acumulado. Profissionais de diversas emissoras foram constrangidos durante transmissões ao vivo. No último sábado, 11, profissionais da RBS TV foram vaiados (veja no vídeo abaixo), em protestos contra a Rede Globo. O repórter Eduardo Paganella fazia uma entrada ao vivo sobre voluntários que criaram um abrigo para animais, resgatados das enchentes em Canoas.

Para a presidenta do SindJor-RS, a cobertura incessante dos eventos, mesmo diante tantas adversidades, destaca o comprometimento e profissionalismo dos repórteres. A dirigente do sindicato pontua ainda que a hostilidade de uma parte do público, vem, por um lado, da busca por respostas sobre o que está acontecendo e, por outro, porque “estão sendo influenciados há vários anos pela disseminação do ódio contra jornalistas”.

O sentimento avesso à presença das equipes de reportagem, fomentado pela ideia de que há uma suposta tendência ao espectro político da esquerda, não dialoga em nenhum aspecto com a realidade. Na verdade, nas últimas semanas o que se pôde observar, de fato, foram críticas ao modo como as grandes redes estavam tratando o tema.

O crítico de televisão Mauricio Stycer escreveu na Folha de S. Paulo que diferente do que o discurso apresentado pelos principais jornais, a culpa pela catástrofe não é só da chuva. “Há responsabilidades em muitos níveis pelo que está acontecendo, e apontá-las é papel importante do trabalho jornalístico”, ponderou.

Na avaliação do SindJor-RS, também falta um aprofundamento na discussão sobre causas e consequências, como a exploração do solo, o desmatamento e desproteção dos rios, o desmonte de políticas ambientais importantes, e o desmantelamento de serviços ecossistêmicos e de infraestrutura no estado do Rio Grande do Sul. “Acreditamos que a imprensa deveria ter o papel principal de fomentar essa discussão, e agora observamos que estas pautas estão sendo evitadas”, declarou Luciana Santos Rocha, presidenta do sindicato.

Essa avaliação é compartilhada também pela Fenaj. “A população, tanto do Rio Grande do Sul, quanto de fora, precisa ter mais acesso a informações que liguem as mudanças climáticas às enchentes e eventos extremos”, pontua a jornalista Samira de Castro

A situação dramática enfrentada pela imprensa e pelo povo gaúcho já apresenta impactos sensíveis. Mas, como destaca Luciana Santos Rocha, o mais importante será o trabalho que precisará ser realizado após as águas baixarem e, depois disso, é que se terá uma ideia concreta dos prejuízos. “Essas pessoas precisam reconstruir suas vidas e, mais do que nunca, da solidariedade de todas e de todos”, afirma. O SindJor-RS abriu uma campanha de doações para ajudar profissionais da imprensa atingidos pela tragédia e se soma a uma série de outras instituições que se mobilizam em uma rede solidária para prestar apoio às vítimas.